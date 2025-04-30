Мозг продолжает работать даже после смерти, обнаружили ученые

Учёные из Тартуского университета в Эстонии провели уникальное исследование. Согласно их работе, результаты которой опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience в 2022 году, мозг продолжает функционировать даже после остановки сердца.

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Исследование началось с изучения мозга пациента, страдавшего эпилепсией. Команда доктора Рауля Висенте использовала непрерывную электроэнцефалографию (ЭЭГ) для мониторинга активности мозга пациента в реальном времени. Однако в ходе эксперимента произошёл неожиданный поворот событий – пациент скончался от сердечного приступа.

Этот случай стал отправной точкой для уникального наблюдения. Ученые решили изучить активность мозга в течение 15 минут до и после момента клинической смерти. Они зафиксировали изменения в различных типах мозговых волн, включая гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-колебания.

«Мы заметили, что прямо перед остановкой сердца и сразу после неё происходили значительные изменения в этих колебаниях», — пояснил нейрохирург Аджмал Земмар из Университета Луисвилля, который участвовал в исследовании.

Эти волны оказались схожими с теми, которые наблюдаются во время сна, воспоминаний и медитации.

Результаты дают новое понимание феномена околосмертных переживаний, когда люди рассказывают о ярких вспышках памяти в момент клинической смерти. Возможно, эти переживания связаны с активностью мозга, которая продолжается даже после остановки сердца.

«Наши данные показывают, что мозг может воспроизводить воспоминания о значимых событиях жизни непосредственно перед смертью», — отметил Земмар.

Земмар подчеркнул, что такие исследования помогают лучше понять процессы, происходящие в человеческом организме в критические моменты.

«Хотя наши близкие могут казаться безжизненными, их мозг, вероятно, продолжает переживать лучшие моменты их жизни», — заключил он.