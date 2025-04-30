 

Мнение «аналитика»: О нежданчике… Что это с культурной столицей России?

30.04.2025, 2:40, Разное
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Да, все привыкли, что Москва — #столица номинальная и деловая, а Питер — северная и культурная. Там Эрмитаж и Мариинка, БГ и ДДТ, группировка «Ленинград» и проч. Но вот новости: на презентации Культурной столицы России выступали… ансамбль песни «Нур-Жовхар», ансамбль танца «Вайнах», а также певец Мурад Байкаев, исполнивший душевную и патриотичную песню «Вперёд, Россия!».

Об этом сообщил человек, которому нет оснований не доверять.

Как написал в своём ТГ-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, в Совете Федерации состоялась презентация проекта «Грозный — культурная столица России 2025 года». Благодаря чему сенаторы и просто зрители во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко лично прикоснулись к богатствам культуры и исторического наследия чеченского народа.

В общем, именно Грозному был присвоено почётный статус культурной столицы России 2025 года. «Это результат огромной, слаженной и целеустремлённой работы команды Кадырова, которую я имею честь возглавлять, а также всех жителей республики. Это победа тех, кто ежедневно трудится на благо своей Родины с искренней любовью и верой в общее дело», — скромно заметил Ахмад-ходжи Рамзан. Грозный стал одним из самых красивых, динамично развивающихся и перспективных городов России, добавил он, скромно умолчав, на чьи #деньги.

И хотя этот статус — всего на год, он символичен. Самое время начать привыкать к главной культуре России?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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