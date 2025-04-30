Астрономы впервые обнаружили звезды, покрытые льдом. Как такое возможно?

Астрономы обнаружили в космосе два объекта, которые на первый взгляд напоминают известные стадии звездообразования. Однако их уникальные характеристики ставят под сомнение традиционные представления о процессе формирования звезд. Исследование принято к публикации в журнале Astrophysical Journal и уже доступно на сервере препринтов ArXiv.

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Процесс звездообразования включает в себя создание молекул льда, которые играют ключевую роль в химической эволюции областей, где формируются звезды и планетные системы. Исследователи отмечают, что газовые облака вокруг частично сформировавшихся звезд поглощают свет на определенных длинах волн, связанных с молекулами льда. Поэтому, когда в ходе инфракрасной съемки плоскости Галактики были обнаружены два объекта с признаками такого поглощения, это не вызвало особого удивления.

Тем не менее, дальнейшие наблюдения выявили странности: эти объекты не находятся в известных областях звездообразования и, похоже, не окружены плотными облаками. Кроме того, их инфракрасная энергия достигает максимума на длине волны 5 микрометров, что не соответствует ни молодым звездным объектам, ни звездам, находящимся за плотными облаками.

Для более детального изучения объектов астрономы использовали телескоп ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). В ходе наблюдений были обнаружены спектральные линии монооксида углерода и оксида кремния, а также сигналы, указывающие на выброс газа. Однако выбросов пыли не зафиксировано, что усложняет интерпретацию данных.

Исследователи пришли к выводу, что эти объекты могут представлять собой ранее неизвестный тип изолированных ледяных объектов. Они расположены в одном направлении от Земли в рукаве Крест-Щит Млечного Пути, но находятся на значительном расстоянии друг от друга. Объект 1 может находиться на расстоянии от 6500 до 30000 световых лет, а объект 2 — примерно на 43700 световых лет. Это создает дополнительные сложности в интерпретации данных, так как другие объекты в том же направлении были уверенно оценены на разных расстояниях.

Если расстояния до этих объектов верны, то они очень яркие — излучают по меньшей мере в 30 раз больше света, чем Солнце, а возможно, и в сотни раз. Это вызывает вопросы о том, как они могут быть окружены льдом, так как звезды с высокой массой обычно не имеют таких характеристик.

Исследователи также рассматривают возможность того, что эти объекты могут быть высокоразвитыми AGB-звездами, которые выбросили много материала, способного образовать лед на больших расстояниях от звездного тепла. Однако на данный момент это всего лишь гипотеза, и авторы подчеркивают, что объекты отличаются от любых известных типов высокоразвитых звезд.

Для дальнейшего изучения загадочных объектов команда астрономов подала заявку на использование телескопа James Webb Space Telescope (JWST), однако им придется ждать своей очереди.