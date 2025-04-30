 

Марсоход обнаружил следы древних водоёмов на Марсе

30.04.2025, 1:00, Разное
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С 2012 года марсоход Curiosity НАСА активно исследует поверхность Красной планеты и недавно обнаружил следы древних озёр и прудов, которые, по всей видимости, не были покрыты льдом. Эти следы представляют собой небольшие неровности, напоминающие те, что встречаются на песчаных берегах водоёмов на Земле.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Исследователи предполагают, что эти неровности могли образоваться в результате движения воды, обдуваемой ветром, что указывает на то, что вода была открыта для воздействия окружающей среды, а не заморожена. Это открытие позволяет предположить, что рябь образовалась около 3,7 миллиарда лет назад.

Марс известен своим характерным красным цветом, вызванным оксидом железа в его почве. Хотя он классифицируется как планета земной группы и имеет некоторые сходства с Землёй, его полярные шапки состоят в основном из углекислого газа, а атмосфера непригодна для дыхания.

Фото из открытых источников / Изображение, сделанное марсоходом Curiosity, на котором видны волны на Марсе / Мондро и др., Science Advances, 2025

Научный интерес к Марсу значительно возрос в последние годы, особенно с учётом данных, указывающих на то, что в прошлом планета могла быть обитаемой. Марсоход Curiosity, запущенный НАСА в 2011 году и прибывший на Марс в августе 2012 года, исследует кратер Гейл с целью изучения климата и геологии планеты, а также оценки условий, которые могли бы поддерживать жизнь.

В своей новой статье, опубликованной в журнале Science Advances, команда исследователей, возглавляемая Джоном Гротцингером из Калифорнийского технологического института, представила результаты своих наблюдений. Они обнаружили два набора следов, которые, по-видимому, представляют собой древние волны, сохранившиеся на поверхности Марса. Эти волны, образованные движением воды, свидетельствуют о том, что в прошлом на планете существовали скопления жидкой воды.

Команда исследователей создала компьютерные модели на основе обнаруженных рябей, чтобы оценить размер водоёмов. Высота ряби составила 6 мм, а расстояние между волнами — от 4 до 5 см, что указывает на то, что озеро, возможно, было неглубоким и не превышало 2 метров в глубину.

Одно из мест, где были обнаружены ряби, называется обнажение Проу, и находится в районе, когда-то покрытом песчаными дюнами. Другой набор был найден в полосе скал Амапари, богатой сульфатами. Эти регионы формировались в разное время, что может свидетельствовать о наличии тёплой и плотной атмосферы на Марсе в разные исторические периоды.

Это открытие помогает учёным лучше понять, как менялись условия на Марсе с течением времени. Ранее марсоход Opportunity также обнаружил рябь на поверхности, однако природа этих водоёмов оставалась неизвестной.

Теперь, с новыми данными, учёные надеются выяснить, насколько широко распространены подобные волны на Марсе и какие условия существовали на планете в её ранней истории.


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