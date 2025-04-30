Почему одна половина Марса отличается от другой, выяснили ученые

Загадочное явление, открытое учеными на Марсе в 1970-х годах, представляет собой резкий контраст между южными возвышенностями и северными низменностями планеты. Южные районы Марса поднимаются на 5-6 километров выше, чем северные районы.

Фото из открытых источников

Причины такого различия пока полностью не понятны. Некоторые исследователи предполагают, что это могло произойти в результате столкновения с крупным астероидом, а другие указывают на внутренние процессы, такие как движение расплавленных пород в недрах планеты.

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, основывается на данных, собранных посадочным модулем NASA «Инсайт». Ученые проанализировали марсотрясения, зафиксированные вблизи границы дихотомии, и пришли к выводу, что источник этого геологического явления находится глубоко под поверхностью Марса.

Однако высота — это не единственное различие между южными и северными регионами Красной планеты. Южное нагорье изобилует кратерами и застывшими потоками вулканической лавы, в то время как северные низменности отличаются гладкой и ровной поверхностью. Геофизические исследования показывают, что кора под южными возвышенностями значительно толще, а породы в этих районах намагничены, что свидетельствует о более древнем происхождении.

Фото из открытых источников / Карта с «марсианской дихотомией»: южное нагорье окрашено в жёлтые и оранжевые цвета, северная низменность — в синие и зелёные / NASA / JPL / USGS

Марсианская дихотомия была впервые замечена в 1970-х годах на снимках, сделанных зондами «Викинг». Ученые использовали плотность кратеров для оценки возраста поверхностей: чем больше кратеров, тем старше поверхность. Это привело к выводу, что южные возвышенности старше северных низменностей.

Существуют также предположения о том, что когда-то на Марсе мог быть огромный океан, расположенный, вероятно, в северной части планеты. Дискуссии по этому вопросу ведутся активно, поскольку наличие или отсутствие определенных геологических образований и минералов может служить доказательством существования воды, необходимой для жизни.

Долгое время происхождение марсианской дихотомии оставалось неясным. Ученые выдвинули две основные гипотезы: эндогенную, которая связывает дихотомию с внутренними процессами, и экзогенную, предполагающую влияние внешних факторов, таких как столкновения с другими небесными телами.

На Земле для определения местоположения землетрясений используются данные множества сейсмометров, однако на Марсе исследователи полагаются на данные одного прибора «Инсайт». Используя различные методы анализа, они смогли установить, что марсотрясения чаще происходят в регионе Терра-Киммерия на южном нагорье. Сравнение данных показало, что волны энергии быстрее теряют силу в южных районах, что может указывать на более горячую породу под поверхностью.

Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что дихотомия возникла в результате внутренних процессов, а не внешних воздействий. Ученые создали модели, которые объясняют, как могла сформироваться дихотомия, основываясь на первоначальной неоднородности коры Марса. Они предполагают, что движение тектонических плит и расплавленных пород могло привести к образованию данной структуры.

Для окончательных выводов потребуется больше данных о марсотрясениях и дальнейшие исследования, которые помогут лучше понять эволюцию Красной планеты.