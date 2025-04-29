Исследование окаменелостей: где на самом деле появились первые динозавры?

Группа палеонтологов, возглавляемая аспирантом Университетского колледжа Лондона Джоэлом Хитом, выдвинула новую гипотезу о происхождении динозавров. Исследователи считают, что трудности в нахождении древнейших окаменелостей могут быть связаны с тем, что районы, где динозавры впервые появились, сейчас сложно исследовать. Это касается, например, тропических лесов Амазонки и пустыни Сахара, находящихся ближе к экватору. Об этом информирует IFLScience.

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Происхождение динозавров остается загадкой, поскольку самые ранние известные окаменелости уже демонстрируют значительные изменения по сравнению с их общими предками, что указывает на долгий процесс эволюции. Хит отметил, что летопись окаменелостей содержит значительные пробелы, что затрудняет понимание их ранней истории. Самые древние окаменелости, датируемые примерно 230 миллионами лет назад, были найдены в Бразилии, Аргентине и Зимбабве. Однако различия между находками в этих местах предполагают, что ни одно из них не было общим местом происхождения динозавров.

Исследователи предполагают, что динозавры могли эволюционировать в более жарких и сухих условиях, чем считалось ранее. Хит отметил, что климатические условия в западной части Гондваны могли создать подходящую среду для их появления, несмотря на отсутствие подтверждающих находок. По его словам, значительная часть этого региона сегодня покрыта густыми лесами или пустынями, что затрудняет геологические исследования.

Команда провела моделирование климата середины триаса и исследовала области, где не были найдены окаменелости, чтобы лучше понять возможные места обитания ранних динозавров. Они также изучили связи между ранними динозаврами и их современными родственниками, такими как крокодилы и птерозавры.

Старший автор исследования, профессор Филип Мэннион, добавил, что ранние динозавры, вероятно, были хорошо адаптированы к жаркому и засушливому климату. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предполагает, что низкоширотные районы Гондваны могли сыграть ключевую роль в эволюции динозавров и других рептилий.