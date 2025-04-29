Рупор кремлевской пропаганды: О бойцах из КНДР в Курской области

Мнение с Курского направления об участии северокорейских солдат в Курской операции ВС РФ.

О бойцах из КНДР

После того, как Президентом и НГШ на официальном уровне было признано участие ССН КНА в КТО на территории Курской области, внесем и свою лепту: Да, мы знали, да, были нюансы при взаимодействии, но мы не афишировали это на всю округу, пока вскрыватели пакетов с пеной у рта доказывали обратное, играя на руку противнику, ибо всему свое время.

У корейских бойцов было две особенности: высокая физическая подготовка и высокая стрелковая подготовка. Далеко не секрет, что северные корейцы, ввиду особенностей жизни в их стране, физически развиты и привыкли жить в суровых условиях, чего не скажешь об их южных визави. Что же касается стрелковой подготовки, то в КНА ей отведено огромное количество времени и для практически любого рядового Кима, "Калаш" уже чуть ли не родной. Так вот, корейские товарищи, поняв, что к чему, начали сбивать на участке практически все дроны — доставалось и ВСУшным, да и чего греха таить, и нашим. В один момент парни старались даже изменять маршруты полетов, чтобы не попасть под зоркий глаз корейского солдата, потому что количество сбитых дронов уже начало зашкаливать

Что же касается участия бойцов ССН КНА в накатах — никто их сразу не отправлял на штурмовую работу. Сначала ребята сидели на третьей линии, вникали в обстановку, затем, привыкнув к происходящему, начали подтягиваться на подвозы и закрепы. И только после этого, корейские товарищи напросились на штурмовую работу — методом проб и ошибок ими была определена тактика действий с учетом происходившего "на земле". Да, наработанные навыки КНА оказались не совсем востребованными в условиях КТО в Курской области, однако корейские друзья быстро перестроились и сумели провести ряд операций, нанеся укротеррористам хороший урон.

Подводя итог, можно сказать следующее: Парни из корейского спецназа, безусловно, герои, принявшие решение оказать поддержку армии России в борьбе с укронацистами на территории Курской области. Своей стойкостью, храбростью и самоотверженностью, высоким уровнем выучки и беспощадностью ко врагу, ССН КНА вписали свое имя в военную историю, получили бесценный боевой опыт, который, безусловно пригодится в подготовке армии КНДР с учетом изменившегося характера ведения боевых действий в целом. Мы благодарим корейский народ и лично товарища Ким Чен Ына за предоставленную помощь. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

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PS. В Пхеньяне объявили, что там будет открыт мемориал посвященный героям боев в Курской области.

Надо бы и у нас открыть такой. В Москве, в Курске или в Судже. Ну и где-нибудь улицу Ким Чен Ына открыть.

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Источник: Colonel Cassad

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