Мнение: Метро мешает параду

Сегодня совершенно неожиданно попал под вечер под замес в центре Москвы, оказавшись посреди беспомощной толпы на Таганке. Народ вдруг стали строить, чтобы он не мешал… проводить репетицию парада в Москве! Звучит как полный бред, поскольку наверняка в мыслях не держал путаться под ногами у какого-то парада, и мечтал лишь о том, чтобы выбраться как-нибудь из Центра к себе домой, в уютные тапочки под телевизор. Но не тут-то было: народ зажали целой толпой ментов и автозаков, мешали ему уходить с центральных площадей, и, что меня особенно поразило – не давали толпам народу утекать в метро! Я пытался навести справки – почему они народ в метро-то не пускают. Распускались панические слухи, что уже чуть ли не остановили все метро, чтобы оно, дескать, не создавало помех в репетиции движения техники! Это звучало совсем уж сюром – как простые пешеходы, спустившиеся в метро, могли помешать репетиции парада?! Тем не менее – факт: я сам попал в эту пробку. Людям не давали ни уйти, ни спуститься в туннели… Зачем? На улице накрапывал дождь. Люди тоскливо топтались на одном месте – их держали на месте! Ходили слухи, что держать собираются до 3 часов ночи (рядом со мной этот слух энергично обсуждали две бабульки, тоже попавшие в замес).

Я-то, конечно, едва узнав, что дело запахло керосином, собрался уходить огородами – ломануться вниз по улице Солженеицына, тикаем вниз, уходим по началу шоссе Энтузиастов, а там уже свобода, может быть, на Площади Ильича удастся нырнуть в метро. Но нет! Проход на ул. Солженицына тоже перекрыли! Вот скоты. Что они делают? Но это же Москва, они ее всю не перекроют. По уму, оказалось достаточно просто сместиться вправо по Таганской и просочиться вниз по ул параллельной Солженицына. Там уже перекрытия не было, я спустился и потом, уйдя влево, ушел обратно на Солженицына. Там уже вышел на Энтузиастов – а там жизнь так же бурлит, как будто и не никакого парада.

Честно говоря, так и непонятно – какие могут быть парады? Лично для меня весь “парадный”вопрос полностью исчерпался еще в 2022 году. Какие могут быть парады, кто будет парадировать? Ради чего? Бессмысленная, даже позорная суета. А вот то, что им уже метро, оказывается, мешает – это уж совсем ни в какие ворота не лезет

Вообще, по-моему, скромнее надо быть. Какие парады, чего им там еще репетировать… Обалдели совсем.