 

Африка готовится к масштабным изменениям: учёные предсказывают появление нового океана

29.04.2025, 22:15, Разное
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Исследователи из Калифорнийского университета заявили, что раскол африканского континента произойдёт гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Если раньше прогнозировали, что этот геологический процесс займет около 10 миллионов лет, теперь эксперты утверждают, что изменения могут начаться уже через миллион лет.

Фото из открытых источников

Главным катализатором ускорения процесса стал разлом, появившийся в 2005 году в эфиопской пустыне. Эта трещина длиной почти 57 километров продолжает расти со средней скоростью 1,5 сантиметра в год. Хотя скорость кажется незначительной, её влияние на столь огромную территорию внушает уважение, отмечает профессор Кен Макдональд.

Фото из открытых источников

Согласно прогнозам учёных, в будущем Индийский океан может затопить часть Восточной Африки, создав новый океан, сопоставимый по размерам с Атлантикой. Кроме того, возникнет новый материк, который уже называют Нубийским континентом. Он будет включать в себя такие страны, как Сомали, Кения, Танзания и половину Эфиопии.

Однако жители региона вряд ли станут свидетелями этого глобального преобразования. По словам профессора Макдоналда, в ближайшие десятилетия люди будут лишь наблюдать за локальными природными явлениями, такими как землетрясения и вулканическая активность. Но сам момент вторжения океана останется вне поля зрения человечества.


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