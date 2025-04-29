CBS News: ВМФ США фиксирует загадочные подводные объекты, двигающиеся с «невероятной скоростью»

В последнее время мир всё чаще обсуждает загадку неопознанных летающих объектов (НЛО), однако общественность редко обращает внимание на то, что происходит глубоко под водой. Очевидцы Военно-морского флота США сообщают о наблюдении необычных подводных аппаратов, способных двигаться с невероятной скоростью и даже выходить на поверхность воды. Об этом сообщает CBS News.

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Эти сообщения стали обсуждать после недавнего интервью бывшего конгрессмена-республиканца Мэтта Гаетса с представителем Республиканской партии Тимом Бёрчеттом. В ходе беседы Бёрчетт поделился информацией, которую получил от высокопоставленного офицера ВМС США.

По словам Бёрчетта, адмирал рассказал ему, что нечто странное передвигается под водой со скоростью около ста миль в час (160 км/ч), при этом размеры этого объекта сопоставимы с футбольным полем. Он подчеркнул, что этот случай официально задокументирован.

Несмотря на серьёзность таких заявлений, сам Бёрчетт не выразил особой тревоги по поводу возможных последствий.

«Я не переживаю, что кто-то может причинить нам вред, — отметил он. — Если у них такие возможности, они могли бы давно сделать с нами что угодно».

Стоит отметить, что Пентагон, несколько десятилетий занимающийся исследованием НЛО, пока не признал существование инопланетян. Официальный отчёт прошлого года указывает на отсутствие убедительных доказательств их присутствия, а большинство наблюдений НЛО объясняются вполне земными причинами.

Тем не менее, многие эксперты и представители власти продолжают настаивать на том, что за кулисами этой истории кроется гораздо больше тайн, чем готовы признать официальные источники.