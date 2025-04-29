Отключение электричества в Испании и Португалии привело к человеческим жертвам

По меньшей мере четыре человека погибли в Испании из-за отключения электричества, практически парализовавшего жизнь на Пиренейском полуострове. Введенный режим чрезвычайной ситуации отменен во всем королевстве за исключением Валенсии.

Как передает Euronews, один человек погиб в Мадриде при пожаре, причиной которого стала зажженная свеча. В расположенном в Галисии городке Табоадела родители и ребенок скончались в результате отравления угарным газом.

Причина веерного отключения, оставившего без электричества десятки миллионов человек, еще не установлена. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал происшедшее немыслимым, заявив, что речь не идет о теракте. Его португальский коллега Луиш Монтенегру отметил, что нет никаких признаков кибератаки.