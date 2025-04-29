Удивительные научно-фантастические концепты Владимира Донченко — художника из Пекина

Донченко работает как фрилансер, сотрудничая с игровыми студиями по всему миру. В его портфолио можно найти концепты кораблей, механики, киберпанк-окружения и постапокалиптические сцены, которые выглядят как кадры из блокбастера.

Отличительной чертой его визуального языка остаётся умение балансировать между технической достоверностью и художественной выразительностью. Вдохновляясь современной архитектурой, робототехникой и кинематографом, он формирует цельные и убедительные миры, в которых хочется оказаться.

Его визуальные миры находят отклик у широкой аудитории поклонников научной фантастики и цифрового искусства — от геймеров до кинематографистов и дизайнеров.

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

Концепт-арт Владимира Донченко (Volodymyr Donchenko) / © Volodymyr Donchenko

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