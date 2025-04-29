Мнение: Каждый житель России может сейчас открыть свой завод

Прочёл ещё одну новость об открытии в Петербурге очередного крупного завода — будут выпускать огромные объёмы сменных пластин и резцов для инструмента. Сейчас 70% такой продукции мы импортируем, но новый завод отберёт значительную долю импорта у Китая и Южной Кореи. Делать резцы будут из порошков карбидов вольфрама, тантала и титана. Всё сырьё отечественное, из Брянской и Свердловской областей.

В принципе, рутина — в наше время подобные производства открываются на потоке. Однако на этот раз есть любопытный нюанс: оказывается, завод стал уже тысячным (!) проектом, поддержанным Фондом развития промышленности (ссылка).

Чтение ленты новостей Фонда завораживает — производства, зачастую крупные, открываются почти ежедневно, иногда даже по нескольку в день (ссылка). Самое же любопытное — раздел «Конструктор займов».

Допустим, мы хотим открыть небольшой завод, и нам нужно 125 млн рублей. Условия займа — 5% на 5 лет, при этом 20% от суммы надо вложить самому (ссылка). Таким образом, достаточно найти 25 миллионов рублей, что в наше время безусловно достижимо для целеустремлённых людей, и государство докинет ещё 100 миллионов в виде займа под проценты ниже уровня инфляции, и можно открывать собственный завод.

Теперь, пожалуйста, расскажите мне, что в России нет никаких возможностей для честного человека, и что социальные лифты у нас не работают, и что производство тоже никто не развивает. Я с большим интересом ознакомлюсь с возражениями.