Кандидата в мэры Дрездена приговорили к 150 годам тюрьмы за убийство осы, проникшей в его жилище

Дрезденский суд вынес беспрецедентно суровый приговор местному политику Гансу Фейхофферу, признав его виновным в жестоком убийстве осы.

Согласно материалам дела, оса проникла в квартиру Фейхоффера в его отсутствие и не найдя пищи, скончалась от голода. Суд квалифицировал это как «преднамеренное уморение голодом с отягчающими обстоятельствами» в рамках статьи о жестоком обращении с животными, учитывая, что Фейхоффер по возвращении домой не предпринял никаких мер для спасения насекомого.

В ходе судебного процесса было установлено, что оса провела в квартире около суток. Адвокат подсудимого настаивал на том, что его клиент не имел злого умысла и не знал о присутствии осы в квартире. Однако суд счёл эти аргументы неубедительными, приняв во внимание показания экспертов-энтомологов, которые заявили, что оса могла бы выжить, если бы домохозяин оставил для неё немного сахара или мёда.

Судья отдельно заявил, что суровый приговор не имеет никакого отношения к общественной и политической деятельности подсудимого, а также к его планам баллотироваться в мэры Дрездена. Опросы ранее покаызвали, что Фейхоффер имеет поддержку 60-70 процентов населения после обещаний восстановить функционирование полиции и выгнать из города нелегально проживающих в нём представителей национальности рома или по крайней мере запретить им торговать героином.

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