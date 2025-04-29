На Аляске обнаружили древний индейский тайник возрастом более тысячи лет

Аляска продолжает удивлять археологов своими уникальными находками. На этот раз на одной из военных баз ВВС США был обнаружен прекрасно сохранившийся тайник, принадлежавший коренным жителям Северной Америки. Как пишет Alaska Public Media, возраст этой находки превышает тысячу лет.

Фото из открытых источников

Внутри тайника исследователи нашли запасы мяса, предположительно лосиного, которое было надежно упаковано в бересту. Несмотря на столь долгий срок, мясо сохранилось достаточно хорошо благодаря природным условиям и защитной оболочке.

Эта уникальная находка может стать важным источником информации о жизни и традициях древних племен, населявших территорию современной Аляски. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут больше узнать о повседневных привычках и методах сохранения пищи у коренных народов региона.

Какие еще находки были сделаны на Аляске ранее?

Аляска славится своими многочисленными археологическими открытиями, многие из которых имеют большое значение для понимания истории коренных народов Северной Америки и эволюции человечества в целом.

Некоторые известные находки, обнаруженные на Аляске за последние десятилетия:

Находки в Берингии

Берингов мост: Это сухопутный перешеек, который соединял Азию и Северную Америку во времена ледникового периода. Считается, что именно через него первые люди мигрировали в Америку около 15–20 тысяч лет назад. Археологические раскопки в районе Берингова пролива позволили обнаружить следы древней культуры и быта первых поселенцев.

Пещеры Блу-Фиш

В этих пещерах, расположенных недалеко от Фэрбанкса, были найдены останки мамонтов, бизонов и других крупных животных, а также орудия труда, датируемые примерно 14 тысячами лет до нашей эры. Эти находки свидетельствуют о том, что древние люди жили в регионе гораздо раньше, чем считалось ранее.

Культурные слои Уналаклика

В поселении Уналаклик, расположенном на северо-западе Аляски, были обнаружены культурные слои, свидетельствующие о жизни людей в период между 500 годом до н.э. и 1800 годом н.э. Найденные предметы включают керамику, оружие и украшения, что позволяет лучше понять быт и традиции местных жителей того времени.

Останки древнего человека в Оннверингине

В районе Оннверингины, неподалеку от Юкона, были найдены останки древнего человека, жившего около 11 тысяч лет назад. Эта находка позволила ученым больше узнать о генетической связи между коренными жителями Аляски и современными популяциями аборигенов.

Петроглифы в Национальном парке Лейк-Кларк

В национальном парке Лейк-Кларк сохранились петроглифы, созданные коренными народами Аляски. Эти рисунки на скалах представляют собой важные свидетельства их духовной и культурной жизни.

Эскимосские поселения на острове Святого Лаврентия

На острове Святого Лаврентия, находящемся в Беринговом море, были обнаружены остатки эскимосских поселений, датируемых периодом между 1200 и 1600 годами. Эти находки помогают исследователям лучше понять миграционные пути и культуру эскимосов.