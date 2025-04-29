 

Рупор кремлевской пропаганды: Доверчивая Россия

29.04.2025, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия слишком доверяла в постсоветские годы тем, кто этого не заслуживал.
Я прямо назову их — тех, кому не надо было доверять. Это США, Западная Европа, включая крупнейшие страны: Британию, Францию, Германию, Италию.
Страна поддавалась на лицемерные уловки исторических противников, не понимая, что их подписи под документами — чистая фикция, а слова зачастую не стоят и гроша (с) Медведев

Никогда такого не было и вот опять.
Как в Перестройку начали обманываться, так и продолжали до недавнего времени.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Кандидата в мэры Дрездена приговорили к 150 годам тюрьмы за убийство осы, проникшей в его жилище

29.04 / На Аляске обнаружили древний индейский тайник возрастом более тысячи лет

29.04 / Ученые создали новую молекулу — альтернативу антибиотикам

29.04 / Звёзды популяции III: Как первые звёзды могли наполнить космос водой

29.04 / Ученые узнали, что мозг детей с аутизмом иначе слышит мир

29.04 / Земля как тренировочный полигон для поиска жизни на Энцеладе

29.04 / Сельский изобретатель из Марий Эл осветил избу от аудиокассеты

29.04 / Физиологи раскрыли секрет 90-летней бегуньи-рекордсменки

29.04 / Загадочный объект в космосе оказался не астероидом

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Последний бой генерала Али Рамадана ар-Рияни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика