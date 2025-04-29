Рупор кремлевской пропаганды: Доверчивая Россия

Россия слишком доверяла в постсоветские годы тем, кто этого не заслуживал.

Я прямо назову их — тех, кому не надо было доверять. Это США, Западная Европа, включая крупнейшие страны: Британию, Францию, Германию, Италию.

Страна поддавалась на лицемерные уловки исторических противников, не понимая, что их подписи под документами — чистая фикция, а слова зачастую не стоят и гроша (с) Медведев

Никогда такого не было и вот опять.

Как в Перестройку начали обманываться, так и продолжали до недавнего времени.

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Источник: Colonel Cassad

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