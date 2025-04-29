 

Сельский изобретатель из Марий Эл осветил избу от аудиокассеты

29.04.2025, 17:33, Разное
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В деревне Нурмучаш Волжского района республики Марий Эл местный изобретатель Александр Киняшев создал миниатюрную турбину, которая помещается в корпус обычной аудиокассеты и добывает энергию от работающего магнитофона.

– Зачем даром вращению пропадать? Вот и перенаправил, – объяснил он.

Принцип работы прост: лента кассеты крутит мини-вал турбины, которая в свою очередь генерирует ток. При этом исходные записи не портятся: для работы подходят любые полузаписанные или старые кассеты. В рамках тренда «ресайкла» и вторичного использования киняшевская турбина осветила его избу десятью лампочками на 12 вольт – для этого хватило пары альбомов «Ласкового мая».

В перспективе Киняшев задумывается о переходе на бобинные магнитофоны: бобины крутятся дольше, а энергии можно добыть ещё больше. На вырученные излишки электроэнергии изобретатель планирует запустить майнинг криптовалют.

– Пока крутится лента – живёт надежда, – добавил он.

В местной энергокомпании без энтузиазма отнеслись к деятельности сельского изобретателя – там заметили, что добыча энергии в обход общей сети наносит ущерб экономике региона, поэтому Киняшев должен будет оплатить самостоятельно сгенерированное электричество по гостарифам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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