 

Рупор кремлевской пропаганды: Последний бой генерала Али Рамадана ар-Рияни

29.04.2025, 16:45, Разное
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Последний бой генерала Али Рамадана ар-Рияни

В Триполи убит генерал, руководивший операцией по нанесению ракетного удара по американской военной базе в 1986 году

Утром 27 апреля в районе аль-Халля в Триполи в ходе нападения группой неизвестных был убит бригадный генерал ракетных войск и артиллерии ВС Ливии Али Рамадан ар-Рияни.

Нападавшие, которых смог завалить генерал.

Уточняется, что четверо неизвестных проникли в его дом с целью ограбления, однако генерал открыл огонь, ликвидировав двоих нападавших и ранив троих. В ходе перестрелки ар-Рияни получил ранения, не совместимые с жизнью.

Бригадный генерал Али Рамадан ар-Рияни выпускник военно-инжерной академии, прославился тем, что в 1986 году руководил операцией по нанесению ракетного удара по американской военной базе на итальянском острове Лампедуза в ответ на бомбардировки Ливии со стороны США. На базе были успешно уничтожены средства связи и РЭБ.

Репортаж телевидения об ударе по американской базе в 1986 году

https://t.me/arabicafrica – цинк

Суровый мужик был.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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