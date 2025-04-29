 

В Аргентине рассекречены документы о бежавших в страну нацистах

29.04.2025, 16:35, Новости дня
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Государственный архив Аргентины выложил в общественный доступ 1850 документов, касающихся нацистских преступников, нашедших убежище в этой стране после Второй Мировой войны.

Среди документов – полицейские рапорты, отчеты спецслужб, фотографии. Они касаются, в том числе, Йозефа Менгеле, ставившего бесчеловечные опыты над заключенными, архитектора “окончательного решения” Адольфа Эйхмана и коменданта Рижского гетто Эдварда Рошманна.

Так, Менгеле, которого называли “ангелом смерти”, прибыл в Аргентину в 1949 году с документами на имя Грегора Хельмута. Однако уже в 1956 году он представил оригинал свидетельства о рождении с его настоящим именем. Жил Менгеле в Винсенте Лопес, пригороде Буэнос-Айреса.

Также рассекречены и опубликованы 1300 президентских указов, датируемых 1957-2005 годами.

Напомним: 25 марта глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос сообщил, что получил от президента Хавьера Милея указание рассекретить все документы, касающиеся нацистов, получивших убежище в стране после окончания Второй Мировой войны.


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