Когда ждать ответа? – Учёные предсказывают возможное получение сигнала от внеземного разума

Бесконечный космос всегда был загадкой, манящей человечество своими тайнами. На протяжении десятилетий люди отправляли сигналы в космическое пространство, надеясь однажды получить ответ из других миров. Однако теперь учёные утверждают, что момент возможного контакта может наступить гораздо раньше, чем многие ожидали. Об этом пишет The Debrief.

Фото из открытых источников

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) провели анализ данных космических миссий NASA, чтобы выяснить, где наши сигналы могут быть перехвачены и сколько времени потребуется для получения потенциального ответа. По словам ведущего исследователя Говарда Айзексона, у нас есть все основания надеяться на ответ уже через несколько лет.

«В наших расчётах мы основывались на том, сколько времени необходимо радиосигналу, движущемуся со скоростью света, чтобы достигнуть ближайшей звезды на его пути», – пояснил Айзексон в интервью изданию The Debrief в 2023 году. Он уточнил, что расстояние до одной из таких звезд составляет около 12 световых лет, поэтому весь путь туда и обратно займёт примерно 24 года.

Эти выводы были сделаны благодаря данным, собранным космической миссией Gaia, которая предоставила самые точные измерения положений звёзд, когда-либо проводившиеся учёными. Эта информация позволила учёным рассчитать наиболее вероятный маршрут сигналов и оценить время их возвращения.

Несмотря на то, что прошло всего два года после этого заявления, Айзексон уверен, что прогноз на 2029 год всё ещё актуален.

«Вероятность обнаружить сигналы разумной жизни в это время и в этом месте крайне мала, однако мы надеемся, что это станет стимулом для продолжения исследований и поиска новых способов обнаружения жизни за пределами нашей планеты», – отметил учёный.