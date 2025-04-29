Ивана Урганта могут назначить замминистра культуры

«Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники опубликовала статью о грядущих изменениях в министерстве культуры – вопреки слухам, Ольга Любимова сохранит свой пост, однако среди её заместителей пройдут «плановые чистки».

– К Минкульту много вопросов, поэтому были принято решение перетряхнуть ведомство. Все замы Любимовой отправятся подымать народное хозяйство, а их заменят проверенные и компетентные лица, – сообщил изданию высокопоставленный федеральный чиновник.

Пост статс-секретаря – заместителя министра культуры – вместо Жанны Алексеевой займёт Иван Ургант, которому предстоит курировать деятельность музеев, театров и библиотек. По информации издания, шоумен уже согласился занять высокий пост и в ближайшее время представит программу масштабных реформ.

– Ургант вырос в культурной среде и с молоком матери впитал все наши ценности. Поэтому ему будет дан полный карт-бланш на преобразования, которые так нужны отечественным учреждениям культуры, – пишет газета.

Сам Ургант отказался от комментариев, однако предложил журналистам «перезвонить через неделю, уже в его приёмную».

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