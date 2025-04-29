Китайский стартап DeepSeek представил свою модель искусственного интеллекта R1

Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek выпустил свою новую языковую модель R1. Как сообщает IFLScience, эта модель является серьезным конкурентом таким гигантам, как OpenAI, Google и Meta.

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DeepSeek разрабатывает большие языковые модели (LLM), которые работают аналогично ChatGPT от OpenAI и LLaMA от Meta. Эти системы обучаются на обширных текстовых данных, включая книги и статьи, что позволяет им генерировать осмысленные ответы и выполнять различные задачи, от программирования до создания контента.

20 января 2025 года DeepSeek представила свою новейшую модель R1, которая, по утверждениям компании, демонстрирует высокую эффективность и доступность. Как заявляют разработчики, R1 сопоставима или превосходит своих конкурентов по нескольким ключевым показателям, включая эффективность использования вычислительных ресурсов. Это означает, что для достижения аналогичных результатов R1 требует меньше мощностей и менее сложных чипов.

Еще одним важным аспектом является открытый доступ к R1, что позволяет пользователям использовать и модифицировать код модели для своих нужд. Это открывает новые возможности для разработчиков и исследователей, стремящихся интегрировать мощные языковые модели в свои приложения.

Доцент кафедры STEM Вольфганг Майер из Университета Южной Австралии, отметил, что DeepSeek демонстрирует, как большие языковые модели могут эффективно решать сложные задачи с меньшими затратами на вычислительные ресурсы. Однако, по его словам, еще предстоит разобраться с процессом обучения и возможностями DeepSeek, что может повлиять на будущее разработки чат-ботов.

DeepSeek была основана в 2023 году Лиангом Вэньфэном в Ханчжоу, где расположены многие китайские технологические компании. Вэньфэн, ранее создавший хедж-фонд, сделал ставку на закупку чипов Nvidia до введения ограничений со стороны США, что позволило ему развивать проект искусственного интеллекта с минимальными затратами. Сообщается, что на создание базовой модели DeepSeek было потрачено всего 5,6 миллиона долларов, что значительно меньше, чем затраты конкурентов.

На фоне успешного запуска R1 акции американского производителя чипов Nvidia упали почти на 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшим однодневным падением в истории.

Как отметил генеральный директор deVere Group Найджел Грин, технологические достижения Китая в области ИИ могут изменить баланс сил на глобальной арене, что потребует от США переосмысления своих стратегий. В будущем искусственный интеллект станет ключевым фактором, определяющим мировые рынки и политические отношения.