Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1161-й день войны

Министерство обороны РФ 29 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов. В результате активных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка, Петропавловка Харьковской области и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль “MaxxPro” производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка “Caesar” производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. ВКС РФ сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54368 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23081 танк и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34718 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).