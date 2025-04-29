В Китае владелец дома, отказавшийся переезжать, теперь живет посреди магистрали

В Китае пожилой житель привлек к себе внимание CМИ после того, как его дом превратился в своеобразный островок среди нового скоростного шоссе. Хуан Пин, житель города Цзиньси, расположенный недалеко от Шанхая, несколько лет назад отверг щедрое предложение местных властей продать свой двухэтажный дом и другие объекты недвижимости под строительство дороги. Тогда он рассчитывал на более выгодные условия, однако время шло, а власти решили строить магистраль прямо вокруг его участка. Об этом пишет odditycentral.com.

Фото из открытых источников

Все соседи Хуан Пина согласились на предложенную компенсацию и покинули свои дома, но сам хозяин остался непреклонен. Теперь его жилище окружает многополосная трасса, и ему приходится ежедневно сталкиваться с неудобствами, вызванными необычным расположением его дома.

«Если бы я знал, чем всё закончится, то принял бы их первоначальное предложение», — признался Хуан местным СМИ. — «Я потерял многое, пытаясь добиться большего».

Мужчина признал, что его решение оказалось ошибочным, хотя тогда он был уверен в своей правоте.

Фото из открытых источников / odditycentral.com

Сначала местные власти предлагали Хуану около 1,6 миллионов юаней (около 220 тысяч долларов), а также две квартиры взамен на его недвижимость. Однако эти условия показались ему недостаточными, и он ожидал улучшения предложения. Со временем сумма компенсации увеличилась до трёх квартир, но Хуан продолжал отказываться. В результате его дом оказался единственным строением, оставшимся на месте будущей трассы.

Сегодня жизнь Хуан Пина сильно изменилась. Чтобы покинуть своё жильё, ему приходится использовать узкую бетонную трубу, которая ведёт к краю шоссе. Большую часть дня он проводит вдали от дома, возвращаясь туда только вечером, когда строительные работы прекращаются. Но главная проблема впереди: с открытием магистрали уровень шума может стать совершенно непереносимым, ведь крыша его дома находится практически на одном уровне с дорогой.

Дом Хуан Пина уже стал местной достопримечательностью, привлекающей туристов. Его маникюрный салон, который раньше обслуживал жителей района, теперь привлекает любопытствующих посетителей. Однако этот внезапный интерес приносит больше грусти, чем радости, напоминая мужчине о неудачном решении, изменившем всю его жизнь.