 

Историческое решение – Арканзас отказался от термина “Западный берег” в пользу “Иудеи и Самарии”

29.04.2025, 13:50, Новости дня
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Впервые в истории США один из штатов принял закон, закрепляющий использование в официальных документах исключительно термина “Иудея и Самария” вместо “Западного берега”, пишет пресс-служба регионального совета Шомрон.

“Историческое решение принято в Арканзасе благодаря совместной деятельности регионального совета Шомрон, его главы Йоси Дагана и при содействии американских сторонников Израиля”, – сказано в сообщении пресс-службы.

“Это не просто вопрос формулировок, – подчеркнул Йоси Даган. – Речь идет о национальной идентичности, исторической справедливости и признании вечной связи еврейского народа со своей землей. Истина всегда побеждает”.

Принятый закон требует использования термина “Иудея и Самария” во всех официальных актах и документах штата. Этот шаг стал продолжением крупной инициативы, начатой около полугода назад в Конгрессе США по инициативе конгрессвумен Клаудии Тенни и Йоси Дагана. В рамках инициативы было создано специальное лобби, куда вошли более 20 членов Конгресса, поставивших целью укрепление международного признания права Израиля на Иудею и Самарию.

Одним из первых успехов стало заявление председателя комитета по международным делам Конгресса Брайана Маста, который официально отказался от использования термина “Западный берег” в пользу “Иудеи и Самарии”. Теперь с принятием закона в Арканзасе сделан следующий шаг: впервые использование исторического термина закреплено на уровне законодательства штата.

Процесс утверждения закона занял несколько месяцев и включал встречи в США и Израиле, которые проводили Йоси Даган и команда отдела международных связей регионального совета Шомрон совместно с Минди Маклендон. На прошлой неделе закон был одобрен законодательным собранием Арканзаса, а накануне подписан губернатором штата Сарой Хакаби Сандерс, дочерью бывшего губернатора и посла США в Израиле Майка Хакаби.

Минди Маклендон подчеркнула, что термин “Западный берег” является искусственным продуктом политической кампании, направленной на стирание исторической связи еврейского народа с его землей: “Называть этот регион ‘Западным берегом’ – не только историческая ошибка. Это часть сознательных попыток подорвать еврейско-христианскую идентичность и исказить историческую правду, которую мы обязаны защищать”.

В региональном совете Шомрон выразили уверенность, что за Арканзасом последуют и другие штаты, и подчеркнули, что борьба за восстановление исторической справедливости продолжается.

Напомним, что сам Майк Хакаби не раз заявлял, что такое места как “Западный берег” не существует.


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