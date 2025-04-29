 

В Тюмени разработали игровые сценарии для симулятора реанимации

29.04.2025, 13:40, Разное
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Об этом разработчики сообщили на IV Региональном хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении «IT SaveHealth».

«Игра представляет собой прежде всего цифрового двойника отделения анестезиологии и реанимации, а также ряда внебольничных пространств. Характеристики пациентов в сценариях описаны на основе реальных деперсонифицированных наборов данных. Наш симулятор является частью большого научного проекта «Телереанимация», который будет развиваться в тюменском межуниверситетском кампусе при поддержке Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

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naked-science.ru

Игра позволит обучать пользователей основам алгоритма ABCD — эффективному методу оценки состояния нестабильного больного, находящегося в критическом состоянии. Мероприятия данного алгоритма направлены на выявление и немедленную коррекцию жизнеугрожающих нарушений. Кроме того, в процессе игры будет оцениваться эффективность действий пользователей через систему мгновенной обратной связи и анализа ошибок», – сообщила одна из разработчиков, студентка Тюменского госуниверситета Диана Быкова.

Студенты разрабатывают симулятор реанимации / © Ольга Чиркова, пресс-служба ТюмГУ

Пользователями симулятора станут студенты-медики, врачи, сотрудники экстренных служб, представители младшего медицинского персонала.

Работа осуществляется совместно с индустриальным партнером — компанией «Орион». Уже определена платформа разработки. В симуляторе можно будет создавать различные сценарии, например, с нестабильным давлением пациента, аллергическими реакциями на лекарства или отсутствием доступных ресурсов. Команда приступила к написанию кода игры.


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