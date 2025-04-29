 

Суд признал отказ жителя Вологодской области жертвовать 10 процентов зарплаты на храм – «хулиганством в форме неуважения к обществу»

29.04.2025, 13:33, Разное
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Советский районный суд Вологодской области обязал местного жителя Ивана Бурмистрова выплатить 12 тысяч рублей в пользу местного храмостроительного кооператива, поскольку тот в течение года отказывался жертвовать 10 процентов своей зарплаты на юбилейный, 2000-й храм в регионе.

Пожертвование было добровольным, но в то же время носило обязательный характер, с чем Бурмистров не соглашался. Согласно постановлению суда, 42-летний тракторист проявил «крайнее неуважение к обществу», что можно приравнять к хулиганству.

– Отказ подсудимого добровольно жертвовать часть своего дохода носил систематический (неоднократный) характер, что позволяет говорить о намеренном, злостном и повторяющемся характере преступления, – заявил судья.

Теперь жителю региона придётся выплатить всю задолженность по добровольному взносу за год. Кроме того, он обязан будет покрыть судебные издержки и принести извинения церковным чиновникам, выступившим в роли истцов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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