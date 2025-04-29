 

«Субсолнце»: Редкое природное явление засняли в Австрии

29.04.2025, 13:10, Разное
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Жители Австрии стали свидетелями уникального природного явления – субсолнца. Это редкий оптический феномен, который проявляется в виде яркого пятна света прямо под солнцем. Причина возникновения этого чуда кроется в отражении солнечных лучей от мельчайших кристаллов льда, парящих в атмосфере.

Фото из открытых источников

Это зрелище завораживает своей красотой и необычностью. Субсолнце выглядит словно маленькое солнце, висящее чуть ниже основного источника света. Наблюдать такое явление удается далеко не каждому, ведь для его появления необходимы особые условия: чистая атмосфера и наличие ледяных кристаллов определенного размера и формы.

Фото из открытых источников

Фотографам повезло запечатлеть этот момент, и теперь у нас есть возможность насладиться этим удивительным природным чудом благодаря их снимкам.


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