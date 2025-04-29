Пластификаторы связали с 356 тысячами смертей в год

Почти все пластики в исходном состоянии довольно твердые и негибкие. Поэтому, чтобы получить из них трубы, трубки, контейнеры для еды и многие другие используемые в быту и промышленности изделия, добавляют пластификаторы — фталаты, придающие гибкость. Один из самых распространенных — ди-(2-этилгексил)-фталат.

Исследователи из США решили сличить данные мировых обзоров уровня ди-(2-этилгексил)-фталата в разных странах с уровнем смертности в этих же странах от инфарктов и инсультов. Чтобы сделать это, сравнивали частоту сердечно-сосудистых смертей у 10 процентов населения с минимальным уровнем фталатов в физиологических жидкостях с такой же частотой у людей, у которых уровень фталатов был выше. Для упрощения задачи данные взяли только по одной возрастной группе, 55-64 года, и только за один год — 2018-й. Результаты опубликованы в журнале eBioMedicine.

Корреляции между уровнем фталатов и числом смертей указанного типа не удалось устранить даже после учета многих других факторов, повышающих риск смерти от сердца и сосудов. Всего на планете за 2018 год таких смертей, связанных с ди-(2-этилгексил)-фталатом, авторы насчитали 356 тысяч, или 13,5 процента от общего их числа в возрастной группе 55-64 года. Количество потерянных лет жизни у этих умерших превысило 10 миллионов.

У научной работы есть серьезные ограничения: ее авторы затронули лишь одну возрастную группу и, по сути, всего один тип фталатов (а их много). То есть полный эффект от этих соединений может существенно превысить 356 тысяч погибших в год.

Вероятным механизмом исследователи назвали воспалительную реакцию в крупных сосудах. Такую реакцию ранее показал ряд других научных работ. Неожиданно оказалось, что в странах Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии доля таких смертей существенно выше, чем для мира в целом. Вообще, уровень следов фталатов у населения Южной Азии (например, Индии) и Ближнего Востока был выше, чем в других частях планеты.

Хотя в других государствах в целом частота таких смертей ниже, ситуация часто оказывалась неоднородной даже внутри одной страны. Например, в США и африканских государствах были как группы населения с низким, так и с высоким количеством следов фталатов в организме.

Часто высокий уровень контактов с фталатами был связан не с подушевым потреблением пластиков в той или иной стране, а с жесткостью ограничений на допустимый уровень загрязнений окружающей среды химической промышленностью. Другой важный фактор — плотность населения. Те страны, где она выше, концентрируют больший объем фталатов на единицу площади, что также может негативно сказываться на сердечно-сосудистой смертности, даже если подушевой уровень потребления пластиков там не столь велик.

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