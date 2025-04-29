Мнение: Устойчивые немецкие мифы, или почему Россия не была до 1917 года отсталой страной

По наводке блога «История России». До 1917 года Россия с Германией шли в области образования примерно вровень. Процент грамотных среди немцев был выше, однако Россия компенсировала это своими размерами.

Посмотрите на диаграмму, приложенную к посту. Народных школ в Императорской России было 86 тысяч, в Германии — 60 тысяч (справедливости ради, немецкие школы были значительно больше, тут мы отставали). Средних школ в России было 1100, в Германии — 1120, то есть столько же. Университетов в России было меньше — 10 у нас против 22 у немцев — однако в России было сильнее развито техническое образование, до революции мы делили с США 1-2 место в мире по количеству выпускников технических вузов.

Также надо учесть, что диаграмма отражает данные на начало 1900-х годов, а при Николае II система образования в России развивалась бурно, как никогда в истории, так что уровень 1916 года отличается от уровня 1900 года кардинально.

После революции грамотность упала — в 1927 году на XV съезде ВКП(б) Крупская жаловалась, что грамотность призывников в 1927 году значительно уступала грамотности призыва 1917 года. Примерно к 1928 году, однако, коммунисты справились с ленинской разрухой, и уровень образования в СССР быстро пошёл вверх.

Вообще, мифы об отсталости Российской Империи и о безусловном превосходстве Германии удивительно устойчивы. К примеру, многие пишут, что у нас якобы не было пулемётов, а у немцев были в изобили. В реальности, цитирую (ссылка):

С первого дня войны и вплоть до февраля 1917 года Российская императорская армия имела небольшое преимущество над Германской имперской армией в оснащении тяжелыми (станковыми) пулеметами. Например, на начало 1917 года у русских насчитывалось около 17’000 пулеметов (включая трофейные) при полковом штате, обеспечивающим норму в 8 пулеметов на батальон (две двенадцатипулеметные и одна восьмипулеметная команды на полк), а у германцев на ту же дату насчитывалось около 16’000 пулеметов (включая трофейные) при полковом штате, обеспечивающим норму в 6 пулеметов на батальон (три шестипулеметные роты на полк).

Или, к примеру, заслушаем товарища Хрущёва:

Я был членом Политбюро, вращался в кругу Сталина, правительства. Разве мог я думать, что у нас буквально в первые дни войны не будет даже достаточного количества винтовок и пулеметов? Это элементарно. Даже у царя, который готовился к войне с Германией, оказались большие запасы винтовок: у него только в 1915 году или 1916 году не хватало винтовок, а у нас винтовок и пулеметов не хватило на второй день войны. А ведь наши возможности в смысле экономики были несоизмеримо выше, чем у царского правительства. Я был поражен.

Подведу итог. До 1917 года Российская Империя входила в число самых развитых стран мира, при этом темпы развития нашей экономики были огромны. Если бы не революционные потрясения, то уже примерно к 1940-1950 году Россия была бы экономически примерно на уровне исторических США.