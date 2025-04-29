Модифицированный грибок кордицепс в 40 раз эффективнее борется с раковыми клетками

Исследователи из Оксфордского университета сообщили об успешных испытаниях нового препарата, созданного на основе природного соединения кордицепина. Его добывают из гималайского гриба, давно используемого в традиционной медицине. А современная наука видит в нем перспективное средство борьбы с раковыми клетками.

Кордицепин – это натуральное соединение, выделяемое грибом Cordyceps, который известен своей способностью паразитировать на насекомых, превращая их в зомби. Хотя кордицепин изучался десятилетиями из-за его потенциальных противораковых свойств, его применение было нецелесообразным. Просто потому, что активные вещества очень быстро разрушались при попадании в кровь и требовались недюжинные усилия, чтобы донести до раковых клеток хоть что-то. С закономерно низким общим эффектом.

Британские ученые совместно со специалистами компании NuCana применили для защиты молекул кордицепина технологию ProTide. Получилось вещество под индексом NUC-7738, которое способно выдержать путешествие по кровотоку и достичь раковых клеток. Эффект препарата примерно в 40 раз выше, чем при использовании чистого кордицепина, плюс удалось снизить токсичное воздействие вещества на организм.

Испытания на пациентах со сложными формами рака, которые не удавалось побороть никакими существующими способами, оказались потрясающими. В группе из 12 человек у 9 удалось остановить рост опухоли на срок более пяти месяцев, что является феноменальным рекордом для таких случаев. А у одного из них опухоль и вовсе уменьшилась на 55 %. Это дает надежду на создание лекарства от рака в самых запущенных и сложных формах.Источник — University of Oxford