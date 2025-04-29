 

В Испании и Португалии практически полностью восстановлено электроснабжение

29.04.2025, 12:00, Новости дня
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Власти Испании и Португалии сообщили о практически полном восстановлении электроснабжения после многочасового блэкаута, практически парализовавшего жизнь на Пиренейском полуострове.

Блэкаут в Европе. Фоторепортаж из Испании и Португалии

Тем не менее, чрезвычайное положение в этих странах пока не отменено. Причина, по которой без электричества остались десятки миллионов человек, еще не установлена. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру возложил ответственность за отключение на Испанию.

Учебные заведения в Испании 29 апреля остались закрытыми, а в Португалии возобновили работу. Движение поездов и метро возобновляется, но в ограниченном объеме.

Отключение электричества привело к транспортному коллапсу. Перестали работать светофоры, было прервано железнодорожное сообщение. Было отменено множество авиарейсов. Спасателям пришлось вызволять людей из застрявших в туннелях поездов метро и из обесточенных лифтов.


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