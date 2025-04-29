Исследование показало, как мозг людей с афантазией обрабатывает визуальные образы

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проливает свет на то, как мозг людей с афантазией реагирует на визуальные стимулы. Несмотря на то, что эти люди не способны создавать четкие образы в своем сознании, исследование указывает на то, что их мозговая активность при попытке визуализировать все же имеет место. Об этом пишет Live Science.

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Афантазия — это состояние, при котором человек не может вызывать мысленные образы. Тем не менее, как показывает новое исследование, у этих людей могут сохраняться шаблоны для воображаемых образов, хотя их восприятие может искажаться. Профессор психологии Джоэл Пирсон из Университета Нового Южного Уэльса и соавтор исследования, отметил, что сигналы, возникающие в мозге, могут «искажаться или растягиваться» перед тем, как они становятся осознанными.

В исследовании участвовали 14 человек с афантазией и 18 человек без этого расстройства. Ученые использовали метод, известный как «бинокулярное соперничество», при котором участникам показывались два полосатых узора разных цветов. Этот метод позволяет изучить, как мозг обрабатывает визуальную информацию, поскольку он не может полностью объединить сигналы от обоих глаз.

Результаты показали, что люди, способные к визуализации, могли влиять на восприятие узоров, однако участники с афантазией гораздо реже поддавались этому влиянию. Пирсон объяснил, что чем ярче мысленный образ, тем больше вероятность, что он повлияет на восприятие.

Для анализа мозговой активности команда использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), которая позволяет отслеживать приток кислорода к различным областям мозга. Ученые обнаружили, что у всех участников наблюдался всплеск активности в первичной зрительной коре как при восприятии узоров, так и при попытках их визуализации. Однако у людей с афантазией уровень активности был немного ниже, что указывает на отличия в обработке информации.

Интересным аспектом исследования стало то, что у людей с афантазией обработка визуальной информации может происходить иначе: традиционно образы, видимые правым глазом, обрабатываются левым полушарием мозга и наоборот. Однако у участников с афантазией эта схема может быть нарушена.

Команда также обучила алгоритмы распознавать мозговую активность во время тестов, и они успешно определяли зрительные образы у обеих групп. Однако исследователи заметили, что у людей с афантазией не наблюдалось перекрестного декодирования сигналов, что может указывать на принципиально иной процесс обработки информации.

Хотя результаты исследования не объясняют, почему люди с афантазией не могут видеть образы в своем сознании, Пирсон планирует дальнейшие эксперименты для изучения этого феномена. Он отметил, что работа в этой области напоминает детективную историю, и он стремится разобраться в том, что происходит в зрительной коре.

Исследователи подчеркнули, что результаты исследования являются предварительными и требуют дальнейшего изучения.