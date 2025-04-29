“Мы не станем собственностью США” – Либеральная партия одержала победу на выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия одержала обеду на прошедших в Канаде парламентских выборах, и новое правительство страны будет формировать нынешний премьер-министр Марк Карни. Лидеры консерваторов и Новой демократической партии признали поражение.

Еще несколько месяцев назад консерваторы считались фаворитами, а популярность лидера либералов Джастина Трюдо была на спаде. Ситуация изменилась после прихода к власти США Дональда Трампа, который неоднократно выступал за аннексию Канады, а также объявил ей торговую войну. Возмущение канадцев было всеобщим.

В начале марта Трюдо ушел в отставку, его преемником был избран Карни, бывший глава Центробанка, не имевший на тот момент опыта в публичной политике. Именно огромный опыт в экономике, в том числе – в частном секторе, оказался востребованным канадцами в условиях противостояния с США.

“Я буду представлять всех, кто называет Канаду своим домом. Америка хочет нашу землю, наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Это не пустые угрозы. Президент Трамп хочет сломать нас, превратить в собственность США. Этого не будет никогда”, – заявил премьер-министр в победной речи.