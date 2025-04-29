YKK разработала автоматический замок-молнию с дистанционным управлением

Компания YKK, крупнейший в мире производитель замков-молний, презентовала прототип моторизованной застежки, способной застегиваться автоматически.

Новинка уже успешно прошла испытания. Первоначальное внедрение разработки планируется в промышленных сферах. Предполагается, что данная технология может значительно облегчить процесс соединения материалов в труднодоступных местах, минимизируя риски для сотрудников.

Два эксперимента продемонстрировали практическое применение подобной автоматической молнии. Первый заключался в сшивании двух кусков материала на высоте около 5 метров, недоступной без использования строительных лесов или лестниц, а второй позволил соединить части палатки с высотой крыши 2,5 метра. В обоих случаях автоматическая застежка справилась с задачей менее, чем за минуту.

Дата выхода новинки на потребительский рынок не озвучена. Прототип YKK имеет внушительные размеры и питается от громоздкого проводного контроллера, что требует дальнейшей миниатюризации. Компания ориентирует данную технологию на промышленные нужды, так как потребительская версия потребует дополнительных мер безопасности. Несмотря на это, автоматическая молния может оказаться весьма полезной для людей с ограниченными физическими возможностями.Источник — YKK