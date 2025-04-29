Китайский IT-гигант Alibaba представил новую нейросеть Qwen 2.5 Max

В первый день китайского Нового года одна из крупнейших IT-корпораций мира Alibaba представила свою новейшую разработку – нейросеть Qwen 2.5 Max. Эта модель привлекла внимание экспертов и аналитиков, особенно после того, как предыдущая версия этой сети, DeepSeek, буквально обвалила акции западных компаний, работающих над искусственным интеллектом.

Фото из открытых источников / Qwen2.5-max от Alibaba / infox.ru

По словам разработчиков, ключевое преимущество новой нейросети заключается в её способности к обучению. Именно этот аспект стал предметом ожесточенной конкуренции между мировыми технологическими гигантами. Так, американская компания OpenAI, известная своим проектом ChatGPT, оценивала затраты на обучение своих моделей в миллиарды долларов. В то же время, DeepSeek сумела достичь впечатляющих результатов, потратив лишь около 5,5 миллионов долларов на обучение. Хотя представители Alibaba не раскрывают точных цифр, они намекнули, что их расходы были значительно ниже американских аналогов.

Большинство экспертов считает, что американские компании сейчас находятся под давлением. Некоторые сравнивают ситуацию с развитием сотовой связи, когда первые устройства и услуги стоили очень дорого, а затем рынок быстро насытился более доступными предложениями. Вопрос теперь стоит так: сможет ли Запад мобилизовать свои силы и предложить конкурентоспособные решения?

Многие аналитики предсказывают период кризиса и перестройки перед тем, как подобные стартапы смогут занять достойное место в гонке технологий.