Мнение «аналитика»: О капитуляции Лаврова…. Да как он только решился на такое?

Глава российского МИД Сергей Лавров озвучил базу. По его словам, #Россия готова не просто к «прекращению огня», но и к гораздо большему. К «уступкам» и «компромиссам». В ситуации, когда противная сторона не готова подвинуться ни на дюйм и, как максимум, согласна лишь временно не озвучивать весь список своих претензий, подобную «гибкость» российской стороны очень многим людям сложно назвать чем-то иным, нежели вынесенным в заголовок словом на букву «к».

Сергей Лавров в интервью CBS New, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства, не согласился с тем, что РФ не готова пойти на какие-либо уступки. «Это не так. Отвечу кратко: вы не правы», — сказал он.

По словам министра, Москва готова «искать баланс интересов» и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с #США. «Если это не то, что ваша телекомпания считает готовностью к переговорам, то я не знаю, как мне быть еще менее красноречивым, пытаясь отвечать кратко», — добавил он.

Итак, к каким «уступкам» готов #Кремль, по версии Сергея Лаврова?

❗️Вопрос принадлежности Крыма окончательно решён. Россия не ведёт переговоров о целостности своей территории, подчеркнул глава МИД РФ на CBS News. Ещё из его заявлений:

— Россия готова заключить соглашение по Украине, но «некоторые конкретные пункты необходимо доработать»;

— Президент США Дональд Трамп «вполне справедливо» считает, что Россия и США движутся в верном направлении относительно разрешения украинского конфликта;

— Россия не обсуждает на публике детали переговоров, этим занимается украинский президент Владимир Зеленский. Москва не намерена публично освещать ход переговоров;

— РФ готова искать баланс интересов и в вопросе Украины, и в теме стратегических отношений с США;

— #ЕС и #Зеленский хотят сделать из мирной инициативы Дональда Трампа инструмент для усиления Киева, вряд ли это то, чего хочет президент США;

— Россия не получала от США предложения по передаче управления ЗАЭС, станция находится в ведении «Росатома» под наблюдением МАГАТЭ, изменения не предполагаются.

Да, чуть позже вышло протокольное интервью Сергея Лаврова — уже бразильской газете, где звучали хорошо знакомые тезисы:

— невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года – основа для окончательного урегулирования украинского кризиса;

– международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья является обязательным;

— задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения «замороженных» на Западе российских активов по-прежнему стоят на повестке дня.

Но такие официальные «простыни» готовятся сильно заранее и порой не отражают последних реалий «на земле» и в политике. А они таковы, какими их озвучил министр именно в очном интервью.

И из них в общем, понятно, где Москва «не готова» двигаться и уступать. А где же, собственно, «готова»? В части ограничений на численность ВСУ и их вооружений? В статусе русского языка? В отказе от смены власти в Киеве на 100% прокремлёвскую?

Есть и такие признаки. Значит, уместен и вопрос. Эти уступки — ещё «компромисс» или уже «капитуляция»?

А если всё же первое, то в чью пользу итоговый баланс?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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