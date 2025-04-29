 

Генштаб ВСУ – сбиты 37 из 100 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 91 украинский БПЛА

29.04.2025, 9:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 100 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 37 беспилотников, запущенных российскими военными. 47 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Украинская сторона сообщает, что в Днепропетровской области, в Самаровском районе беспилотник попал в жилой дом, погибла 13-летняя девочка.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 28 апреля до утра 29 апреля на территории Российской Федерации был перехвачен 91 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Орловской, Рязанской, Нижегородской, Белгородской, Калужской, Брянской областей, Московского региона, над Крымом и Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / “Мы не станем собственностью США” – Либеральная партия одержала победу на выборах в Канаде

29.04 / Аббас планирует прибыть в РФ 8 мая и провести переговоры с Путиным 10 мая

29.04 / Опубликовано имя израильтянина, убитого в Лос-Анджелесе

28.04 / Из США в Гондурас были высланы дети с американским гражданством

28.04 / Восстановление электроснабжения в Испании займет до десяти часов

28.04 / В Италии сдался властям мужчина, подозреваемый в убийстве мусульманина во французской мечети

28.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1160-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

28.04 / Путин объявил о перемирии на время празднования 80-летия Победы. МИД Украины – “Зачем ждать?”

28.04 / Левитт – Трамп разочарован Зеленским и Путиным

28.04 / Власти РФ объявили в розыск журналистку Юлию Таратуту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика