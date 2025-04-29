В Перми придумали, как эффективно перерабатывать мясные отходы

Фото: ПНИПУ

Ученые ПНИПУ предложили интересную технологию переработки отходов мясных производств в медицинскую основу, на базе которой можно выпускать различные БАДы, спортивное питание, а также косметику.

Разработка пермских специалистов обеспечит утилизацию около 90 % мясных отходов, из которых получаются протеиновая смесь и коллаген, применяемые продуктах спортивного и здорового питания и БАДах, а также технический жир, требуемый для производства мыла и косметического глицерина.

Данную установку, состоящую из комплекта оборудования, в Перми назвали «мини-перерабатывающим заводом», где на первом этапе отходы мясопереработки подвергаются отделению от упаковки, измельчению и смешиванию с водой под определенным давлением.

Далее при заданной температуре запускается гидротермолиз — процесс, подразумевающий нагрев отходов, смешанных с водой, но уже под более высоким давлением в целях их разложения. Затем полученная смесь разделяется на конечные продукты в виде протеина, коллагена и жира, а также на зольный остаток и сточную воду.

В ПНИПУ уже создали опытный образец такой установки, на которой подвергли переработке 10 кг отходов при температуре, достигающей 200°C, и давлении до 50 атмосфер. Исследования подтвердили, что с одной тонны отходов мясокомбинатов можно получить до 150 кг протеина, порядка 120 кг коллагена и около 50 кг технического жира.

При этом основная часть зольного остатка будет растворяться в сточной воде, а примерно 100 кг неразлагаемого остатка можно будет захоронить, что в 10 раз снизит объемы вывозимых на специальные полигоны отходов мясопереработки. Причем по этой методике возможна переработка туш больных животных и просроченные продукты, что при традиционной переработке невозможно.Источник — ПНИПУ