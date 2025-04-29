 

Живем ли мы в симуляции? Физик выдвигает необычную гипотезу, после изучения смертельной болезни

29.04.2025, 8:35, Разное
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Физик Мелвин М. Вопсон выдвинул интересную гипотезу, согласно которой наша реальность может быть сложной симуляцией. Это предположение возникло в ходе его исследования, посвященного анализу генетических мутаций вируса SARS-CoV-2, который стал причиной глобальной пандемии COVID-19. Об этом пишет UniladTech.

Фото из открытых источников

Моделирование различных сценариев, таких как последствия ядерной войны или поведение объектов в экстремальных условиях, давно стало важным инструментом в науке. Вопсон предлагает применить аналогичные подходы к изучению нашей повседневной жизни, рассматривая возможность того, что все наше существование — это одна большая симуляция.

Исследование Вопсона основано на принципах инфодинамики, науки, изучающей накопление информационных ограничений в процессе эволюции систем. Он утверждает, что анализ различных аспектов, таких как цифровая и генетическая информация, атомная физика и космология, может подтвердить гипотезу о «моделируемой Вселенной».

По словам Вопсона, «несмотря на отсутствие прямых доказательств, эта идея становится все более популярной как в научных кругах, так и в индустрии развлечений». Новейшие исследования в области информационной физики, включая публикации о принципе эквивалентности массы, энергии и информации, могут служить дополнительным основанием для этой гипотезы.

В своем исследовании Вопсон делает вывод, что эволюция биологической жизни не является случайным процессом, как это подразумевает дарвиновская теория. Он утверждает, что генетические мутации происходят в соответствии со вторым законом инфодинамики, что позволяет минимизировать информационную энтропию.

Вопсон также указывает на то, что если наша Вселенная действительно является симуляцией, она должна включать механизмы оптимизации и сжатия данных, чтобы снизить вычислительные затраты.

«Это именно то, что мы наблюдаем в эмпирических данных, включая цифровую информацию, биологические и атомные системы», — отмечает он.

Интересно, что идеи Вопсона возникли в результате анализа мутаций SARS-CoV-2. Он обнаружил, что лишь 1,08% вариантов этого вируса увеличили количество нуклеотидов, в то время как подавляющее большинство мутировало за счет «удаления» нуклеотидов. Этот факт ставит под сомнение традиционные представления об эволюции и открывает новые горизонты для изучения инфодинамики.

Если гипотезы Вопсона окажутся верными, это может значительно изменить наше понимание Вселенной и жизни в целом.


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