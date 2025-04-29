Материал с астероида Бенну подтверждает распространенность условий для жизни в космосе

В 2023 году космический аппарат НАСА OSIRIS-REx доставил на Землю 121 грамм материала с астероида Бенну. Предварительный анализ, проведенный в прошлом году, уже указывал на то, что Бенну образовался в условиях, насыщенных водой. Новые данные, опубликованные в двух статьях, подтверждают эту гипотезу и предполагают, что возможности для формирования жизни в ранней Солнечной системе могли быть более распространены, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журналах Nature Astronomy и Nature.

Фото из открытых источников / Фото приближения OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну 11 августа 2020 года / NASA / Goddard / University of Arizona

Исследователи, работающие с образцами, обнаружили тысячи различных органических соединений, включая 14 из 20 известных аминокислот, необходимых для формирования белков у всех живых существ на Земле. Кроме того, они выявили 19 аминокислот, не участвующих в образовании белков, среди которых были как редкие, так и ранее неизвестные для науки. Также были обнаружены все пять нуклеиновых оснований, включая аденин, гуанин, цитозин и тимин, а также урацил, заменяющий тимин в РНК.

Тем не менее, исследователи подчеркнули, что полученные данные не свидетельствуют о наличии жизни на Бенну.

«Астероид содержит множество предшественников строительных блоков жизни, но это не означает, что жизнь когда-либо существовала на Бенну. Однако они показывают, что условия для жизни были широко распространены в ранней Солнечной системе», — отметил заместитель администратора Дирекции научных миссий НАСА Ники Фокс.

Команда также обнаружила увеличенное количество соединений, богатых азотом и аммиаком. Это открытие подразумевает, что родительское тело Бенну, вероятно, находилось в более удаленной от Солнца области, где аммиачный лед и другие летучие вещества могли оставаться стабильными.

Фото из открытых источников / В образцах Бенну видны прожилки карбоната натрия, специально окрашенные в фиолетовый цвет, чтобы показать детали / Фото: Роб Уорделл / Тим Маккой /Смитсоновский институт.

«Мы можем доверять этим результатам. Высокая концентрация аммиака была неожиданной и значительно превышает те уровни, которые были зафиксированы на других объектах, таких как Рюгу», — рассказал старший научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Дэнни Главин.

Интересным аспектом исследования стала хиральность аминокислот. В то время как жизнь на Земле основана на левосторонних формах, на Бенну было найдено равное количество левосторонних и правосторонних форм, что ставит под сомнение существующие представления о распределении аминокислот в ранней Солнечной системе.

Помимо этого, в образцах были обнаружены минералы, ранее не встречавшиеся в метеоритах, что позволяет больше узнать о составе ранней Солнечной системы.

«Образцы Бенну содержат молекулы и минералы, которые не имеют аналогов среди известных внеземных образцов. Их изучение имеет важное значение для понимания нашего происхождения», — отметила профессор, космический минералог Сара Рассел из Музея естественной истории в Лондоне.

Бенну, углеродистый астероид, вероятно, образовался из фрагментов материнского тела, богатого водой. Исследования показывают, что на Бенну могли происходить интересные химические реакции в соленой воде, что создало условия, потенциально способствующие зарождению жизни.

«Хотя на Бенну были все необходимые элементы для жизни, он не сформировался. Это подчеркивает уникальность биологического разнообразия на Земле», — добавила Рассел.

Ведущий автор исследования Тим Маккой из Смитсоновского музея отметил, что работа с такими образцами на микронном уровне поможет лучше понять процессы, происходящие на планетарном масштабе.