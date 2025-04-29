 

В Ираке археологи обнаружили древние орудия возрастом 1,5 миллиона лет

29.04.2025, 6:45, Разное
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Недавно археологи в Ираке нашли более 850 древних каменных орудий в районе Аль-Шабака, расположенном в Западной пустыне. Все артефакты были обнаружены на поверхности земли, что делает находку особенно интересной. Об этом пишет VUB.

Фото из открытых источников

Среди найденных предметов — ручные топоры, относящиеся к эпохе раннего или Древнего палеолита, возраст которых может достигать 1,5 миллиона лет. Эти орудия предоставляют ценную информацию о технологиях, используемых нашими предками.

Экспедицию возглавила геоархеолог Элла Эгбертс из Брюссельского свободного университета. Она отметила, что полевые работы прошли успешно, и в результате были обнаружены семь стоянок, охватывающих территорию размером 10 на 20 километров. Одно из мест было выбрано для более детального изучения, чтобы проанализировать распределение палеолитических материалов и провести предварительный технологический и типологический анализ.

Ученые сконцентрировали свои усилия на территории, которая в эпоху плейстоцена представляла собой большое озеро. Исследователи смогли найти орудия, начиная от примитивных ручных топоров и заканчивая более сложными леваллуазскими отщепами, которые относятся к среднему палеолиту и датируются периодом от 300 000 до 50 000 лет назад.

Эгбертс также планирует расширить свои исследования на другие участки, где могут быть найдены аналогичные артефакты. Она подчеркнула, что новые данные о расположении стоянок и геоморфологической истории региона помогут лучше понять, как древние люди использовали окружающий ландшафт.

Несмотря на нестабильную обстановку в Ираке, археологические работы прошли без серьезных проблем. Эгбертс отметила дружелюбие местных жителей и положительный опыт работы в стране.

В дальнейшем исследовательская команда намерена найти финансирование для расширения своих исследований, реконструкции среды плейстоцена и более глубокого изучения раннего присутствия человека в Западной пустыне.

Это открытие не единственное в своем роде: в январе другая группа археологов пояснила об обнаружении клинописных табличек, игровой доски и архитектурных остатков в древней Месопотамии, что указывает на богатое историческое наследие региона.


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