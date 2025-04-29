Пауки снова захватили бразильское небо
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В период с декабря по март сельская местность Бразилии превращается в удивительное зрелище: тысячи пауков оккупируют небо, создавая густую сеть паутины. Это явление, которое местные жители уже окрестили «паучьим апокалипсисом», повторяется ежегодно.
Фото из открытых источников
Причины этого необычного поведения кроются в природных условиях. В этот сезон стоит жаркая и влажная погода, которая идеально подходит для размножения пауков вида Parawixia bistriata. Паутина помогает им охотиться и обеспечивать пищей свою растущую семью, а также демонстрирует силу и ловкость каждого отдельного паука.
Важно отметить, что эти пауки не представляют угрозы для людей. Несмотря на устрашающий вид, они предпочитают охотиться на насекомых и других мелких существ, избегая контактов с человеком.
Каждый год природа устраивает в небе Бразилии уникальное шоу, привлекающее внимание как местных жителей, так и туристов со всего мира.
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