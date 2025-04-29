Аббас планирует прибыть в РФ 8 мая и провести переговоры с Путиным 10 мая

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) планирует прибыть в Россию 8 мая и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для проведения переговоров 10 мая, пишет издание “Известия” со ссылкой на посла ПА в Москве Абд аль-Хафиза Нофаля.

Планируется, что Аббас будет присутствовать на церемониях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы.

По словам Нофаля, с Путиным председатель ПА намерен обсудить гуманитарную катастрофу в Газе, военные действия Израиля и перспективы урегулирования конфликта. Еще одной темой может быть конференция Совета Безопасности ООН, планируемая на июнь, в рамках которой будет обсуждаться признание Палестины и Израиля как двух государств на международном уровне.

Предыдущая встреча Путина и Аббаса проходила в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани.