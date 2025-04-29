Как наш мозг создает звуки в снах: научный взгляд на сновидения

Сновидения в основном визуальны, но иногда мы можем «слышать» звуки. Как же это происходит? Некоторые исследователи проводят параллели между сновидениями и состоянием психоза, когда восприятие реальности нарушается. Хотя это сравнение не совсем точное, оно подчеркивает интересные аспекты сновидений. Например, сновидцы могут испытывать слуховые ощущения, но их переживания схожи с некоторыми психотическими состояниями. Об этом пишет IFLScience.

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Интересно, что многие люди, испытывающие гипнопомпические галлюцинации — яркие, похожие на сны переживания при пробуждении, или сонный паралич, могут заметить размытые границы между сном и реальностью. Это заставляет задуматься, что же именно мы слышим во сне?

Когда мы спим, наш мозг активно обрабатывает информацию, несмотря на то, что тело становится неподвижным. В это время происходят изменения в активности различных областей мозга. Например, во время фазы быстрого сна, когда сновидения наиболее яркие, активируются участки, отвечающие за память и эмоции, в то время как области, связанные с логикой и восприятием внешних звуков, отключаются.

Исследования показывают, что некоторые звуки из окружающей среды могут быть интегрированы в сновидения. Например, вы можете услышать звуки будильника или шаги соседей, которые становятся частью вашего сна. Однако, если звук слишком громкий или резкий, мозг может разбудить вас, воспринимая его как угрозу.

Но что происходит со звуками, которые не имеют внешнего источника? Во время сна слуховая зона коры головного мозга может воспроизводить звуковые ощущения, такие как музыка или разговоры людей, даже если они не происходят в реальности. Исследование 2020 года показало, что 83% звуков, слышимых во сне, были связаны с разговорами, а 60% участников сообщали, что сами участвовали в беседах.

Это исследование, хоть и проводилось на небольшой группе, стало одним из немногих, посвященных изучению слуховых впечатлений во сне. Большинство предыдущих исследований сосредотачивались на визуальных аспектах сновидений.

Ученые предполагают, что мозг использует наши воспоминания для создания этих звуковых элементов. Активность лимбической системы, которая отвечает за эмоциональное восприятие, помогает интегрировать звуки в нарративы сновидений.

Почему же сны кажутся такими реальными? Одним из факторов является сниженная активность лобных долей, отвечающих за критическое мышление. Это позволяет мозгу не сомневаться в правдоподобности происходящего во сне. Одновременно усиливается активность миндалевидного тела, что добавляет эмоциональную окраску к сновидениям.

Сновидения остаются сложной и малоизученной областью науки. Исследования продолжаются, и исследователи стремятся лучше понять, как наш мозг создает эти удивительные и порой странные впечатления. Для тех, кто хочет углубиться в эту тему, доступно множество ресурсов о мире сновидений и связанных с ним научных открытиях.