Марсианские гейзеры: уникальные природные явления, которые удивляют учёных

Марс, несмотря на свою холодную и безжизненную природу, продолжает удивлять исследователей своими уникальными геологическими процессами. Одним из таких явлений стали марсианские гейзеры, которые образуются в результате сезонных изменений и создают на поверхности планеты необычные узоры, напоминающие паутину. Эти процессы, которые невозможно наблюдать на Земле, были запечатлены камерой HiRISE на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter НАСА.

Фото из открытых источников / Темные фигуры на песчаных дюнах в районе Северного полюса Марса / Школа инженерии и прикладных наук Джона А. Полсона при Гарвардском университете

Атмосфера Марса, состоящая на 95% из углекислого газа (CO2), играет ключевую роль в формировании этих явлений. В зимний период CO2 замерзает, образуя толстый слой льда в полярных регионах планеты. С наступлением весны солнечный свет начинает прогревать поверхность, проникая сквозь полупрозрачный лёд. Это приводит к сублимации замороженного CO2, который превращается в газ и накапливается под ледяным покровом. В результате повышения давления газ прорывается через слабые участки льда, образуя гейзеры, способные выбрасывать тёмный материал на поверхность.

Камера HiRISE, установленная на Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировала эти процессы в октябре 2018 года. На снимках видны тёмные пятна, достигающие в диаметре до 1 километра, а также своеобразные «паутинные» узоры, которые образуются под воздействием выбросов газа. Эти узоры, получившие название «пауков» или «паутинной поверхности», встречаются группами, создавая морщинистый рельеф. Учёные НАСА смогли воссоздать подобные структуры в лабораторных условиях, чтобы лучше понять механизмы их формирования.

«Пауки сами по себе являются странными и красивыми геологическими образованиями», — отметила Лорен МакКион из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

Процесс, лежащий в основе этих явлений, известен как модель Кейффера. Она была предложена в 2006 году Хью Киффером и его коллегами из Геологической службы США. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, учёные описали, как сезонный ледяной покров Марса образует полупрозрачную плиту из CO2-льда. Газ, накапливающийся под ней, создаёт давление, которое в конечном итоге приводит к разрушению льда и образованию высокоскоростных выбросов CO2. Эти выбросы, достигающие скорости до 160 км/ч, переносят частицы пыли и песка, формируя характерные тёмные пятна и каналы.

«Мы предполагаем, что сезонная ледяная шапка образует непроницаемую полупрозрачную плиту из CO2-льда, которая сублимируется у основания, накапливая под собой газ под высоким давлением», — писали авторы исследования.

Хотя Земля остаётся уникальной планетой с точки зрения своей красоты и разнообразия жизни, на Марсе происходят процессы, которые невозможно наблюдать в земных условиях.

«Эти процессы не похожи ни на что, что наблюдалось на Земле», — подчеркнули исследователи.