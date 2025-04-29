Мнение «аналитика»: О большом кошмаре в Европе… Это Россия устроила?

Конечно же, они первым делом начали искать «русский след». А поскольку сведений о взрывах не поступало, в ход пошли догадки о «кибервойсках ГРУ». Но, похоже, реальность оказывается ещё более пугающей, чем «российская угроза».

И справиться с ней будет сложнее.

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Европе. Оно затронуло не только Испанию и Португалию, но также Андорру и части территорий Франции и Бельгии. Из-за этого блэкаута в Испании оказалась парализована работа общественного транспорта и светофоров, а движение поездов было практически остановлено. Аэропорты Лиссабона, Мадрида и Барселоны даже перестали принимать и отправлять рейсы.

Проблемы с электроснабжением возникли на Пиренейском полуострове около 12:30 по местному времени. Спустя примерно пять часов Red Eléctrica сообщила о восстановлении электроснабжения в ряде районов на севере, юге и западе Испании. Портал Portugal Resident также писал, что электроэнергетическому управлению Португалии удалось восстановить электроснабжение части страны. Но в итоге в Испании всё же было объявлено о введении чрезвычайного положения в затронутых блэкаутом районах.

В качестве причины первоначально называлась «хакерская атака». Но потом энергооператоры стали говорить о «редком природном явлении» — якобы всё из-за него. По их версии, из-за экстремальных изменений температуры в Испании произошли «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения. Начались отключения во избежание аварий на трансформаторных подстанциях, а уже затем перебои в энергоснабжении затронули Португалию и другие страны Европы.

Но на самом деле авария стала следствием нараставших проблем в сетевом хозяйстве Европы. Которые в свою очередь связаны с ростом «зелёной энергетики». Упрощённо говоря, при производстве э/э на панелях и ветряках регулярно возникает проблема, куда девать избыток электричества в солнечные или ветреные дни. Обычно его «перекидывают» в соседние страны по дешёвке. Бывают часы, когда цены на европейском энергорынке падают до каких-то центов за мегаватт мощности из-за избытка предложения от ветро- и солнечных электростанций. Понятно, что в эти моменты покупателям выгоднее приглушить ТЭС, но оборотной стороной таких покупок выступает рост нагрузки на сети передачи э/э. А если ещё и день жаркий, солнечный, риски дестабилизации сетевого хозяйства возрастают.

Похоже, это и случилось в Испании, а затем пошла цепная реакция по всей сети. Могло бы и всю Европу накрыть, кстати. Но пока система устояла.

В сущности, этот инцидент ещё раз показывает, что популисты во власти для Европы большее зло, чем любая «угроза с Востока». Но почему европейцы раз за разом ищут «русский след», а не своих дураков обвиняют?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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