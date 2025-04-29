Загадочная «кипящая река» в Амазонке

Перуанская река Шанай-тимпишка, расположенная среди густых тропических лесов Амазонки, давно привлекала внимание исследователей своими уникальными свойствами. Вода в этой реке настолько горяча, что способна буквально сварить любого животного, оказавшегося в ней. Об этом рассказывает Mail Online.

Фото из открытых источников

Река Шанай-тимпишка протекает в регионе Маянтуяку, где её температура может достигать 100 градусов по Цельсию. Этой температуры достаточно, чтобы мгновенно причинить серьёзный вред любому живому существу, попадающему в её воды. Название реки, которое переводится как «кипящая от жары солнца», долгое время вызывало сомнения у учёных, пока в 2011 году геолог и исследователь Андрес Рузо лично не подтвердил существование этого феномена.

«Температура воды в реке достигает 100 градусов по Цельсию, — рассказывает Рузо. — Для сравнения, обычная температура кофе около 55 градусов. Представьте себе, насколько это жарко!»

По словам исследователя, даже простое пребывание вблизи реки может нанести вред здоровью. Вдыхание горячего пара вызывает воспаление носа и лёгких, а контакт с водой приводит к тяжёлым ожогам всего за несколько секунд. Кроме того, Рузо стал свидетелем гибели множества животных, включая птиц и рептилий, попавших в эту смертельно горячую воду.

«Мы, люди, очень чувствительны к высоким температурам, — объясняет Рузо. — Если долго находиться рядом с таким источником тепла, тело начинает буквально поджариваться изнутри.»

При этом учёные отмечают, что поблизости от реки отсутствуют какие-либо вулканические активности. Предполагается, что источник тепла в воде происходит от подземных горячих источников, которые нагревают дождевую воду, скапливающуюся в окружающих скалах.