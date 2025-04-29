Опубликовано имя израильтянина, убитого в Лос-Анджелесе

Телеканал NBC сообщил имя израильтянина, убитого два дня назад в районе Вудленд-Хиллс Лос-Анджелеса. Это 47-летний Александр Модебадзе. По подозрению в причастности к убийству задержаны три человека, все они являются выходцами из Грузии.

Согласно данным следствия, преступники проникли в дом Модебадзе с целью ограбления. В течение нескольких часов они жестоко избивали свою жертву. Мужчина скончался от травмы головы до прибытия спасательных служб.

Подозреваемые были задержаны спустя несколько часов. К расследованию этого дела подключилось ФБР.

38-летний Паат Кочиашвили, 46-летний Заза Отарашвили и 52-летний Бесики Хуцишвили обвиняются в убийстве с целью ограбления.

Издание Los-Angeles Times пишет, что Модебадзе жил в двухэтажном доме напротив начальной школы Вудленд-Хиллс. По словам соседей, у него часто бывали гости, иногда громкая музыка в его квартире играла до поздней ночи.

По информации израильского издания Ynet, Александр Модебадзе имел гражданство США и Израиля, занимался предпринимательской деятельностью.