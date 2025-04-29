Будущее технологий: что ожидать в 2025 году?

Преподаватель в бизнес-школе (Университет Кила) Льюис Эндлар делится своими прогнозами о том, как быстро меняющийся мир технологий может повлиять на нашу жизнь в 2025 году. Он отмечает, что современные мобильные телефоны обладают вычислительными мощностями, которые когда-то были доступны только крупным компьютерам. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) эти устройства могут выполнять множество функций, включая мгновенный перевод языков.

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Эндлар выделяет семь ключевых направлений, которые, по его мнению, будут определять технологический прогресс в ближайшие годы.

Развитие ИИ-агентов

ИИ-агенты, способные выполнять задачи, поставленные людьми, станут более распространёнными. Эти программы смогут писать код, что упростит разработку приложений и игр даже для тех, кто не имеет опыта программирования. В производстве также ожидается увеличение использования роботов, управляемых ИИ, что может изменить подход к автоматизации.

Индивидуализированное образование

С помощью ИИ образовательные программы могут стать более адаптивными. Например, в США уже разрабатываются курсы, которые учитывают индивидуальные потребности и состояние студентов. Это включает в себя адаптацию учебного процесса в зависимости от уровня усталости учащегося, что может значительно повысить эффективность обучения.

Квантовые вычисления

Разработки в области квантовых компьютеров могут привести к созданию машин, способных решать сложные задачи, которые недоступны классическим компьютерам. Исследователи сосредоточены на исправлении ошибок в квантовых системах, что станет шагом к их практическому применению.

Смешанная реальность

Технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности продолжают развиваться. Ожидается, что в 2025 году появятся новые устройства и улучшения, которые сделают эти технологии более доступными и полезными.

Преимущества блокчейна

Блокчейн может значительно изменить цепочки поставок и другие сектора, обеспечивая большую прозрачность и безопасность. В здравоохранении эта технология может помочь защитить данные пациентов и улучшить отслеживаемость медикаментов.

Коммуникации 6G

С запуском беспроводных сетей 6G пользователи смогут наслаждаться более быстрым и стабильным подключением. Процесс стандартизации этой технологии начнется в 2025 году, что станет важным шагом на пути к её внедрению.

Автономные транспортные средства

Ожидается, что к 2025 году уровень автономности беспилотных автомобилей достигнет пятого уровня, что означает полную независимость от водителя. Компании, такие как Mercedes и Tesla, активно работают над разработкой и внедрением таких технологий.

Эти изменения могут не только повысить эффективность работы, но и улучшить качество жизни, открывая новые возможности для досуга и взаимодействия с окружающим миром. Технологии, которые когда-то казались фантастикой, становятся реальностью.